Suriyeliyi öldürüp, yangın izlenimi veren 2 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Suriyeliyi öldürüp, yangın izlenimi veren 2 şüpheli adliyede

03.04.2022 12:01
Suriyeliyi öldürüp, yangın izlenimi veren 2 şüpheli adliyede

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, Suriye uyruklu Yusuf Akiş Bala'yı (37) öldürüp, yangın izlenimi veren vatandaşı 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, Suriye uyruklu Yusuf Akiş Bala'yı (37) öldürüp, yangın izlenimi veren vatandaşı 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 31 Mart'ta saat 23.30 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi, Kızılırmak Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Suriyeli Yusuf Akiş Bala'nın evinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi sardı. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yusuf Akiş Bala'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Binada yaşayan ve dumandan etkilenen anne Yemame El Ömer ile çocukları Fatma El Ömer, Hasan El Ömer ve Ubay El Ömer ise sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

BIÇAKLANMIŞ Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılıp, otopsisi yapılan Bala'nın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı tespit edildi. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 650 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip cinayeti Suriyeli H.E. (19) ve H.H.'nin (19) işlediğini belirledi. 2 farklı adrese düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şüphelinin, Bali'nin cep telefonunu da gasbettikleri ortaya çıktı.SORGUDA İTİRAF

Emniyete götürülen 2 şüpheli, sorguda cinayeti itiraf etti. Şüphelilerin Yusuf Akiş Bala'yı borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada öldürdüklerini söyledikleri belirtildi. Şüphelilerin ayrıca yakalanmamak için evi ateşe verdiklerini itiraf ettikleri de öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


Suriyeliyi öldürüp, yangın izlenimi veren 2 şüpheli adliyede
Suriyeliyi öldürüp, yangın izlenimi veren 2 şüpheli adliyede
Suriyeliyi öldürüp, yangın izlenimi veren 2 şüpheli adliyede
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Kocasinan, Kayseri, Suriye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Suriyeliyi öldürüp, yangın izlenimi veren 2 şüpheli adliyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriyeliyi öldürüp, yangın izlenimi veren 2 şüpheli adliyede - Son Dakika
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