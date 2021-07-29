Şanlıurfa'da kentin tanıtımına katkı sunacak dijital bilgi yarışması mobil uygulaması tanıtıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kentin tanıtımına katkı sunacak dijital bilgi yarışması mobil uygulaması tanıtıldı

Şanlıurfa\'da kentin tanıtımına katkı sunacak dijital bilgi yarışması mobil uygulaması tanıtıldı
Son Güncelleme: 29.07.2021 18:01

Şanlıurfa'da, kentin tanıtımını eğlenerek sağlamak amacıyla hazırlanan dijital bilgi yarışması mobil uygulaması tanıtıldı.

Şanlıurfa'da, kentin tanıtımını eğlenerek sağlamak amacıyla hazırlanan dijital bilgi yarışması mobil uygulaması tanıtıldı.

Valilik Toplantı Salonunda, Vali Abdullah Erin'in katılımıyla gerçekleştirilin etkinlikte, Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfınca (ŞURKAV) hazırlanan mobil uygulama hizmete sunuldu.

Dijital marketlerde "Kültür Bilgi Yarışması" adıyla indirilebilen mobil uygulama ile başta Şanlıurfalılar olmak üzere ülkedeki herkesin eğlenerek Şanlıurfa'nın tarih, kültür, sanat, turizm, ekonomi, coğrafi, örf, adet, gelenek, görenek ve benzeri tüm değerlerinin tanıtılması ve ekonomisine katkı sunmak amaçlanıyor.

Cep telefonlarına indirilen dijital yarışmada sorulan 12 soruyu bilerek hediye çekilişine başvuran katılımcılar arasından her ay yapılacak çekiliş ile il dışından 10 katılımcıya Şanlıurfa'da 1 gece ücretsiz konaklama, restoran, rehberlik, uçak bileti indirimleri ile müze ve Göbeklitepe'ye ücretsiz giriş hakkı hediye edilecek.

İl içinden yarışmaya katılan 10 talihliye ise farklı ödüller verilecek. Dijital bilgi yarışmasının ilk çekilişi 1 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kentin tanıtımına katkı sunacak dijital bilgi yarışması mobil uygulaması tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kentin tanıtımına katkı sunacak dijital bilgi yarışması mobil uygulaması tanıtıldı - Son Dakika
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