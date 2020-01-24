ŞURKAV Halilürrahman Kütüphanesi hizmete girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞURKAV Halilürrahman Kütüphanesi hizmete girdi - Son Dakika

ŞURKAV Halilürrahman Kütüphanesi hizmete girdi

6 saat önce

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde oluşturulan Halilür-Rahman Kütüphanesi hizmete girdi.

ŞURKAV Halilürrahman Kütüphanesi hizmete girdi, System.String[]

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde oluşturulan Halilür-Rahman Kütüphanesi hizmete girdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin tarihi, kültürü, turizmi ve sanat eserlerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması için önemli çalışmalar yürüten ŞURKAV, kültür sanat ve edebiyat alanında da önemli projeler hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Halil'ür-Rahman Kültür ve Sanat Külliyesi içerisinde yer alan kütüphane, tüm kitap dostlarına hizmet veriyor. Balıklıgöl yerleşkesindeki insanı büyüleyen atmosferde 10 sayfa kitap okuyan kişilere ise ücretsiz çay ikram ediliyor.

Kütüphaneye gelen öğrenciler burada sadece kitap okumuyor, sosyal sorumluluk kazanmaları noktasında da faaliyetlerde yer alıyor.

Balıklıgöl, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:32 Kaynak: AA
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