ŞURKAV Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı'nın (ŞURKAV), koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelediği 2020 yılı Kasım ayı ile 2021 yılı Temmuz ayı olağan genel kurul toplantısı, Şanlıurfa Valiliği konferans salonunda yapıldı.

Şanlıurfa Valisi ve ŞURKAV Başkanı Abdullah Erin başkanlığında, vakıf mütevelli heyeti ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığını Vali Abdullah Erin, Divan Başkan Vekilliğini Vali Yardımcısı ve ŞURKAV İkinci Başkanı İsmail Çetinkaya'nın, katipliği ise Mahmut Kırıkçı'nın yaptığı genel kurulda; Genel Sekreter Şükrü Üzümcü'nün okuduğu faaliyet raporu ile gelir gider raporları oy birliğiyle onaylandı. Mehmet Ekinci ve Mehmet Fatih Pakır'ın vakıf üyeliğine kabulü ile devam eden genel kurulda, önceki yönetim kurulu üyeleri üyelerinin 2022 Kasım ayında yapılacak genel kurula kadar görevlerinin devamına karar verildi.

Genel kurulda bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin, pandemi sürecine rağmen ŞURKAV'ın yoğun bir faaliyet dönemi geçirdiğini söyledi.

ŞURKAV'ın faaliyetlerini sadece kendi kaynaklarıyla değil, ulusal ve uluslararası fonları da değerlendirmek suretiyle gerçekleştirdiğini ve faaliyet yelpazesini genişletecek şekilde çalıştığını belirten Vali Erin, " Türkiye'nin en genç nüfuslu şehri olan Şanlıurfa'da, ŞURKAV'ın gençlere karşı bigane kalması düşünülemezdi. Onun için de vakıf çatısı altında yeni bir oluşum oluşturuldu. Balıklıgöl civarında tamamlanmak üzere olan bu merkezde güzel faaliyetler icra edilecek. Yakın zamanda da Şanlıurfa'da gelecek vadeden gençlerimizle birlikte Cumhurbaşkanlığı külliyemize bir ziyaret gerçekleştirerek, bu gençlerimizin Cumhurbaşkanımızla buluşma fırsatını da yakalamış olacağız. " dedi.

ŞURKAV'ın, kamu yararına çalışan vakıf statüsüne alınmasının öteden beri hayal edilen ancak gerçekleştirilemeyen bir husus olduğunu anımsatan Vali Erin, bu statünün alınması için yapılan çalışmaların önemli bir aşamaya geldiğini ve ön kabulün alındığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişlerinin raporlarını olumlu şekilde hazırladılar. Raporlar ilgili bakanlığımıza teslim edildi. Yakın zamanda bu statünün, Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kabul olmasını bekliyoruz. Bu, vakfımızın geleceği adına son derece önemli olan bir çalışma olacak. İnşallah bunun müjdesini yakın zamanda vermiş oluruz. " diye konuştu.

Halilürrahman platosunda, Şanlıurfa'da yaşamış peygamberler ve bilim adamlarının anılarının dijital teknolojilerle desteklenmiş bir sunum alanı oluşturmak için çalışmaların son aşamaya geldiğini, bu projenin en kısa sürede hayata geçirileceğini ifade eden Vali Erin, ŞURKAV'ın uyguladığı ve destek verdiği diğer kültürel faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Genel kurul toplantısının ardından Vali Erin başkanlığında bir araya gelen ŞURKAV yönetim kurulu üyeleri, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. (245)