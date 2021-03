Surların restorasyonuna uluslararası medya manipülasyonu - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Diyarbakır Kalesi'nin çevresindeki kaçak yapıların yıkımıyla ilgili başlatılan çalışma uluslararası medya tarafından manipüle edilmeye çalışılıyor.

Yaklaşık 20 yıl önce HDP geleneğinden belediye başkanlarınca gecekonduların yıkımı için tespitte bulunulmasına rağmen herhangi bir şekilde kamulaştırma ve yıkım çalışmalarının gerçekleştirilmediği Benusen Mahallesi'nde, Vali Münir Karaloğlu'nun kentte göreve başlamasının ardından surların ihtişamının ortaya çıkarılması için harekete geçildi.

Büyükşehir Belediyesi, "Benusen Vadisi" olarak adlandırılan ve Diyarbakır Kalesi'nin en görkemli burçlarının olduğu bölgede, surlara yapışık kaçak yapıları yıkılması için kamulaştırdı.

Çalışma kapsamında surların dış çeperinde bulunan ve sur koruma bandında kalan, çoğu tapusuz, gecekondu niteliğindeki yapılar yıkıldı.

Hazırlanan projeyle sur çevresinin kaçak yapılardan arındırılmasının ardından Hevsel Bahçelerine kadar uzanan "yeşil kuşak" oluşturulması hedefleniyor. Proje tamamlandığında Diyarbakır Kalesi'nin etrafı kesintisiz bir şekilde gezilebilecek.

Bu çerçevede şimdiye kadar 3. etabı tamamlanan proje kapsamında kamulaştırılan 200 yapının yıkımı tamamlandı. Sahada hafriyat kaldırma çalışmaları devam ediyor.

"Bu şehrin kaybedecek zamanı yok"

Vali Karaloğlu, 2 Şubat'ta üçüncü etabın yıkımıyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu yapılarda oturan, şehrine, mirasına sahip çıkan vatandaşlarla tokalaşıp helalleştiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu bölgede şu ana kadar hiçbir vatandaşla sorun yaşamadık. Her hayırlı işin engeli de olur. Bu işleri yaparken şehirde bugüne kadar taş taş üstüne koymamış, sadece kötülükten ve kötü işlerden anlayan, fitne, dedikodu ve iftira yapan, bozgunculuk çıkaran bir grup var maalesef. Onlar da iftira atmaya ve dedikodu yapmaya, yaptığımız her iş ve söylediğimiz her söze kötülük üretmeye devam etti. Ancak bizim moralimizi ve motivasyonumuzu bozmaya gücünüz yetmez. Size buradan 'Yeter artık.' diyoruz. Bu şehir sizin yüzünüzden çok zaman kaybetti. Artık bu şehrin kaybedecek zamanı yok. Kaybettiği zamanı geri alabilmesi için de koşması gerekir. Vatandaşlarla kurduğumuz gönül birliğiyle koşmaya devam ediyoruz."

Uluslararası medya, kamulaştırma alanı dışında kalan vatandaşlarla röportaj yapıyor

DW Türkçe, Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan surlara bitişik ve koruma bandında kalan, çoğu tapusuz, gecekondu niteliğindeki yapıların bulunduğu ve daha önce kentin önemli mesire alanlarından olan Benusen Vadisi'ni "tarihi mahalle" olarak nitelendirerek, "Diyarbakır'ın tarihi mahallesi Benusen, tarihe karışıyor", BBC Türkçe ise "Diyarbakır'ın ilk gecekondu mahallesi Benusen, tarihi surların restorasyonuyla yıkılıyor" başlıklarıyla haber yaptı.

Haber içeriğinde yapılan kamulaştırmayla vatandaşın mağdur edildiğini ve memnun olmadığı manipülasyonu yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, DW Türkçe'nin röportaj yaptığı kişiler arasında kamulaştırma yapılan veya yapılması planlanan alanlardaki hak sahipleri yer almıyor. BBC Türkçe'nin ise yalnızca hak sahibi bir kişi ile röportaj yaptığının tespit edildiği bildirildi.

Hak sahiplerine restorasyonda çalışma önceliği

Hak sahiplerini hiçbir şekilde mağdur etmeyen Büyükşehir Belediyesi, kamulaştırmayla evleri yıkılan hak sahiplerinin ekonomik yaşam kalitesini de yükseltmek için farklı bir yöntem ortaya koydu.

Hak sahiplerini hiçbir şekilde mağdur etmeyen Büyükşehir Belediyesi, ayrıca mahalle sakinlerine ek destek için istemeleri halinde restorasyon projelerinde çalışma imkanı da sunuyor.

Bu kapsamda çalışmalarda yer alan hak sahiplerinin de bulunduğu öğrenildi.

"Evimizi satsaydık 10 bin lira etmezdi"

Evi kamulaştırılan mahalle sakini Zeynep Erdağ, yapılan çalışmalarla ilgili, "Biz bugünü bekliyorduk. Allah'a çok şükür bugün geldi, çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Evlerinin 20 yıl önce yıkılacağını bilgisinin kendilerine bildirildiğini aktaran Erdağ, yaşadıkları evin rutubetli ve yaşanamaz halde olduğunu anlattı.

Erdağ şöyle konuştu:

"İyi ki de yıkıldı. İyi ki de böyle bir şey oldu. Evimizi satsaydık 10 bin lira etmezdi ama bize şu an verilen parayla kendimize ev aldık. Çok iyi bir paraydı, biz bu kadarını beklemiyorduk. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rutubetten, kışın soğukluğundan çok şükür kurtulduk."

"Gayet mutluyuz"

Mahalle sakinlerinden Ömer Güler devam eden yıkım çalışmalardan gayet memnun olduklarını belirtti.

Güler kendilerine ödenen kamulaştırma bedeliyle ilgili şöyle konuştu:

"Evimiz o parayı etmezdi. Mesela bizim ev 80 lira yapıyordu bize 100 lira verdiler. Biz de üzerine para ekleyip ev aldık. Gayet mutluyuz."

Cahit Budak ise bu mahallede doğduğunu ifade ederek, "Allah razı olsun mağdur etmediler. Bize verdikleriyle parayla kendimize yeni bir ev alacağız. Evimizi satsaydık o parayı etmezdi." diye konuştu.

Budak proje tamamlandıktan sonra oluşacak güzel alanlarda oturmayı istediklerini aktardı.