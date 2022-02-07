Sürmene'de altyapı ve sıcak asfalt koordineli ilerliyor - Son Dakika

Sürmene'de altyapı ve sıcak asfalt koordineli ilerliyor

Sürmene\'de altyapı ve sıcak asfalt koordineli ilerliyor
Son Güncelleme: 07.02.2022 17:20

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Yunusemre ilçesi Sürmene Caddesi'nde yürütülen asfalt çalışması MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir şekilde yürütülüyor.

Ekipler, çalışma yapılacak olan güzergâhın önce altyapısını inceliyor, ardından da asfalt çalışması yapılıyor.

Vatandaşların konforlu ve güvenli yollarda ulaşımlarını sağlayabilmesi amacıyla dört mevsim yol yapım çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesi Sürmene Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması başladı. MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir şekilde gerçekleştirilen çalışmayı MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Kadir Erman Aydınyer ve Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay birlikte inceledi. Yürütülen çalışmalarda, asfalt çalışması öncesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı kontrolü ediliyor. Ardından da mevcut güzergahta sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. Titizlikle yürütülen çalışmalarda mevsim şartları el verdiği ölçüde sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Bültenler

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Sürmene, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürmene'de altyapı ve sıcak asfalt koordineli ilerliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sürmene'de altyapı ve sıcak asfalt koordineli ilerliyor - Son Dakika
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