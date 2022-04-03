Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu - Son Dakika
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Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu

03.04.2022 09:29
Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu

TRABZON'un Sürmene ilçesi sahiline geçen hafta kayalığa vuran ölü yunusun ardından, aynı sahilin kumsalında 2 ölü yunus daha görüldü.

TRABZON'un Sürmene ilçesi sahiline geçen hafta kayalığa vuran ölü yunusun ardından, aynı sahilin kumsalında 2 ölü yunus daha görüldü.

İlçe sahilinde yürüyüş yapanlar, kumsal ve kayalık alanda hareketsiz 2 yunus olduğunu fark etti. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki  yunuslar için Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'ne haber verildi. Gelen ekipler, öldükleri belirlenen, vücudunda kesici ya da delici alet yaraları görülmeyen yunusları, sahilden kaldırdı. Geçen hafta sahilde kayalık alana 1 ölü yunus daha vurmuştu.


Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu
Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu
Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu
Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu
Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu
Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu
Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu
Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu
Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu
Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu
Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu
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Hisarcık, Sürmene, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu - Son Dakika


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