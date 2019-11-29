Sürpriz Baby Shower Melike'yi ağlattı!

Fatih Ürek, yapım ekibinin doğumu yaklaşan Melike için hazırlanan "Baby Shower" köşesinde yaşadığı mutluluğu anlattı. Sonrasında Melike ve Şaheste Hanımı stüdyoya çağırdı. Melike ve Şaheste Hanım kendilerine hazırlanan sürprizden habersiz içeri girince çok şaşırdılar ve çok mutlu oldular. İkisinin de gözlerinden sevinç gözyaşları akmaya başladı. Fatih Ürek ve diğer yarışmacılar getirdikleri hediyeleri Melike'ye verdiler. Melike ve Şaheste Hanımın mutluluğuna ortak oldular.



