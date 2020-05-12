Sürpriz doğum gününde hayaline kavuştu - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan ve farklı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören 13 yaşındaki Ceren'e, Mersin Büyükşehir Belediyesi sürpriz bir doğum günü partisi yaptı. Belediye ekipleri gitar eşliğinde doğum gününü kutladıkları Ceren'e, ilkokul 3'üncü sınıftan bu yana hayali olan gitarı da Başkan Vahap Seçer'in hediyesi olarak sundular.



Korona virüs (Covid-19) salgını süresince sosyal belediyecilik kapsamında, evden çıkamayan vatandaşların kapısını çalarak destek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 13 yaşındaki Ceren Başgut'un hayalini de gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi, küçük Ceren Başgut'a sürpriz bir doğum günü partisi düzenleyerek, unutamayacağı bir gün yaşattı. İ



Tarsus'ta Şehit Kerim Mahallesi'nde, eski yapı taş binada annesi ve ablası ile mütevazi bir yaşam süren orta son sınıf öğrencisi Ceren, tip 1 diyabet ve kalp kapakçıklarındaki rahatsızlıklar nedeniyle tedavi görüyor. Ceren'in en büyük hayali ise gitar sahibi olmaktı. Ceren'in bu isteğini, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yerine getirdi.



Ceren'in gitar hayali gerçek oldu



Geçtiğimiz günlerde Ceren'in isteğini öğrenen Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, doğum gününün de yaklaşmasıyla hazırlıklara başladı. Büyükşehir ekipleri, doğum günü pastası ile birlikte Ceren'in annesi Dürdane Ösme ve ablası Senem Yaren Başgut'la birlikte yaşadıkları evin kapısını çaldı. Mumları yanan doğum günü pastasını gören Ceren, büyük heyecan yaşadı. Ekip, gitar eşliğinde Ceren'in doğum gününü kutlarken, mumları üflemesinin ardından Başkan Seçer'in kendisine gönderdiği hediyeleri verdiler. Ekipten bir görevlinin, "Bu da Başkanımız Vahap Seçer'in sana hediyesi. Mutlu günlerde çalman dileğiyle" diyerek çaldığı gitarı vermesiyle Ceren, büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşadı.



"En büyük hayalim buydu"



İlkokul 3'üncü sınıftan bu yana bir gitara sahip olmak istediğini ifade eden Ceren Başgut, "Üçüncü sınıftan bu yana gitar çalma hayalim vardı. Artık gitarım da oldu. Şimdi hayalim gerçekleştiği için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum" dedi.



Kızı Ceren'in küçük yaşlarda yakalandığı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğünü ve özellikle korona virüs sürecinde onu koruma adına daha hassas davrandıklarını söyleyen anne Dürdane Ösme ise "Sürpriz doğum günü oldukça moral oldu. Özellikle hediyeler verilmesi kızımı daha da mutlu etti. Onun yaşadığı bu mutluluk, dünyalara değer. Başkan Vahap Seçer'e ve tüm arkadaşlara teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu. - MERSİN