Sürpriz dolu yarıyıl tatili - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sürpriz dolu yarıyıl tatili - Son Dakika

Sürpriz dolu yarıyıl tatili

6 saat önce

Türkiye'nin seçkin markalarını Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM sömestir tatilinde çocuklar için renkli etkinlikler ve sürpriz hediyeler sunmaya devam ediyor.

Sürpriz dolu yarıyıl tatili, System.String[]

Türkiye'nin seçkin markalarını Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM sömestir tatilinde çocuklar için renkli etkinlikler ve sürpriz hediyeler sunmaya devam ediyor. Yarıyıl tatili boyunca AVM'yi ziyaret edecek çocuklar, alışveriş merkezi tarafından karne hediyesi olarak sunulacak, Joypark, Trambolin, Kummy oyun alanı kuponlarının yanı sıra Minti Monti Çocuk Dergisi ve sürpriz oyuncakların sahibi olacak.


Sur Yapı Marka AVM, sömestir tatiline giren çocuklar için sürpriz hediyeler ve etkinlikleri ayaklarına getirmeye hazırlanıyor. Tatil boyunca alışveriş merkezinde gezinen çocuklar her an karşılarına çıkmaya hazırlanan çok sayıda sürpriz hediyelerin sahibi olacak.


Joypark, Trambolin, Kummy oyun alanı kuponlarının yanı sıra Minti Monti Çocuk Dergisi ve birbirinden renkli sürpriz oyuncaklar AVM'nin minik ziyaretçileri için karne hediyesi olarak sunulacak. Aynı zamanda 25 - 26 Ocak'ta ise 14.00 ve 16.00 seanslarında "Dünya Çocuklarındır" adlı müzikal oyun gerçekleşecek. Sürpriz karne hediyeleriyle tatil keyfini bir arada yaşayacak çocuklar aynı zamanda müzikal oyunla çevreye duyarlı olmayı öğrenecek. Alışveriş merkezinin eksi birinci katında sahnelenecek oyun, çocuklara çöp ayrıştırmanın önemini, toprakların, denizlerin ve içtiğimiz suların gitgide daha da kirlendiğini ve önlemek için nelerin yapılması gerektiğini anlaşılır bir dille anlatacak. - İSTANBUL

Türkiye, Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:21 Kaynak: İHA
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