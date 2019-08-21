Sürpriz düet hazırlığı
57 dakika önce
Genç şarkıcı " Şu anda adını gizliyorum ama ünlü bir yıldızla stüdyoya gireceğim. Kayıtları yurtdışında yapılacak single sonbahar aylarında piyasada olacak"dedi.
Genç şarkıcı " Şu anda adını gizliyorum ama ünlü bir yıldızla stüdyoya gireceğim. Kayıtları yurtdışında yapılacak single sonbahar aylarında piyasada olacak"dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:21
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