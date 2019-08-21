Son Dakika Haberleri: Sürpriz düet hazırlığı
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Sürpriz düet hazırlığı

57 dakika önce

Genç şarkıcı " Şu anda adını gizliyorum ama ünlü bir yıldızla stüdyoya gireceğim. Kayıtları yurtdışında yapılacak single sonbahar aylarında piyasada olacak"dedi.

Sürpriz düet hazırlığı, System.String[]

Genç şarkıcı " Şu anda adını gizliyorum ama ünlü bir yıldızla stüdyoya gireceğim. Kayıtları yurtdışında yapılacak single sonbahar aylarında piyasada olacak"dedi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:21 
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