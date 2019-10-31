Son Dakika Haberleri: Sürpriz düet için geldi
Son Dakika Magazin Sürpriz düet için geldi

Sürpriz düet için geldi

6 saat önce

Önceki akşam müzisyen dostlarıyla birlikte Oligark'ta eğlenen Genta İsmajili, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Önceki akşam müzisyen dostlarıyla birlikte Oligark'ta eğlenen Genta İsmajili, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'nin en popüler sanatçılarından biriyle düet yapmak için İstanbul'a gelen şarkıcı, düet yapacağı ismi sır gibi sakladı. Tüm ısrarlara rağmen ismi açıklamayan şarkıcı, "Büyük sürpriz geliyor" demekle yetindi. Dy Dashni şarkısıyla YouTube'da tıklanma rekorları kıran Genta, 29 Ekim kutlamaları nedeniyle asılan Türk bayrağı önünde poz verdi.

İstanbul, Türkiye, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:27 
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