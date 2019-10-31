Sürpriz düet için geldi
6 saat önce
Önceki akşam müzisyen dostlarıyla birlikte Oligark'ta eğlenen Genta İsmajili, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Önceki akşam müzisyen dostlarıyla birlikte Oligark'ta eğlenen Genta İsmajili, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'nin en popüler sanatçılarından biriyle düet yapmak için İstanbul'a gelen şarkıcı, düet yapacağı ismi sır gibi sakladı. Tüm ısrarlara rağmen ismi açıklamayan şarkıcı, "Büyük sürpriz geliyor" demekle yetindi. Dy Dashni şarkısıyla YouTube'da tıklanma rekorları kıran Genta, 29 Ekim kutlamaları nedeniyle asılan Türk bayrağı önünde poz verdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:27
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye başkanlarına hitap etti: 7. Büyük Kongremizde metal yorgunluğunun son izlerini de sileceğiz Yeliz Yeşilmen'in ilk kez metroya bindiği anlar sosyal medyada alay konusu oldu MSB: Tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının korunması bizim için onur meselesidir. Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu