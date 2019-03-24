Sürpriz Evlenme Teklifi

Kırıkkale Motosiklet Kulübü üyesi Eren İş, kız arkadaşına yaklaşık 20 arkadaşının katıldığı organizasyonda sürpriz evlilik teklifi etti.

Kırıkkale Motosiklet Kulübü üyesi Eren İş, kız arkadaşına yaklaşık 20 arkadaşının katıldığı organizasyonda sürpriz evlilik teklifi etti.



Uzun süredir kız arkadaşı Tuğba Karartı'ya sürpriz evlenme teklifi yapmaya hazırlanan İş, bu konuda arkadaşlarından yardım istedi.



Yaklaşık 20 motosikletli arkadaşının konvoy oluşturarak evlilik teklifinin yapılacağı alana gelen çifte, "Tuğba seni çok seviyorum, benimle evlenir misin?" pankartı açıldı.



Karartı, arkadaşına "evet" cevabını verdi. İş, kız arkadaşı Karartı'nın parmağına yüzük taktı.



Eren İş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün ömrümü birleştirmek istedim. Kırıkkale Motosiklet Kulübü üyesiyim. Sevgilime evlilik teklifi yapacağımı arkadaşlarıma ilettim. Onlar da böyle güzel bir organizasyon yapmışlar sağ olsunlar. Çocukluğumdan beri motosiklet sevdam var. Onlar beni bu mutlu günümde yalnız bırakmadı. Çok güzel bir sürpriz yapıp evlilik teklifinde bulundum ve olumlu cevap aldım, çok mutluyum." diye konuştu.



Tuğba Karartı ise çok büyük bir sürprizle karşılaştığını belirterek, çok mutlu olduğunu kaydetti.

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