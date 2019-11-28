Son Dakika Haberleri: Sürpriz evlenme teklifi! Gelinim Mutfakta'da heyecanlı anlar
Son Dakika Magazin Sürpriz evlenme teklifi! Gelinim Mutfakta'da heyecanlı anlar - Son Dakika Magazin

Sürpriz evlenme teklifi! Gelinim Mutfakta'da heyecanlı anlar

7 saat önce

Duygu, eşi ile evlenmeden önce evlilik teklifi almadığından bahsetmişti.

Sürpriz evlenme teklifi! Gelinim Mutfakta'da heyecanlı anlar, System.String[]

Duygu, eşi ile evlenmeden önce evlilik teklifi almadığından bahsetmişti. Bu durum içinde bir ukde olarak kalmıştı. Fatih Ürek, bu bölümde sürpriz bir konuklarını olduğunu söyledi. Duygu'nun eşi zeybek havası ile içeri girerek güzel bir gösteri yaptı. Ardından dizlerinin üzerine çökerek Duygu'ya seneler öncesinde yapması gereken teklifi yaptı. Duygu, gözleri dolu dolu onu izledi ve teklifine yanıtını verdi. Tüm stüdyo onların bu mutlu anlarına ortak olmanın sevincini yaşadı...


Fatih Ürek, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:39 
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