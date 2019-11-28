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Sürpriz evlenme teklifi! Gelinim Mutfakta'da heyecanlı anlar
7 saat önce
Duygu, eşi ile evlenmeden önce evlilik teklifi almadığından bahsetmişti.
Duygu, eşi ile evlenmeden önce evlilik teklifi almadığından bahsetmişti. Bu durum içinde bir ukde olarak kalmıştı. Fatih Ürek, bu bölümde sürpriz bir konuklarını olduğunu söyledi. Duygu'nun eşi zeybek havası ile içeri girerek güzel bir gösteri yaptı. Ardından dizlerinin üzerine çökerek Duygu'ya seneler öncesinde yapması gereken teklifi yaptı. Duygu, gözleri dolu dolu onu izledi ve teklifine yanıtını verdi. Tüm stüdyo onların bu mutlu anlarına ortak olmanın sevincini yaşadı...
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:39
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