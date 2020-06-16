Sürpriz evlilik teklifi gökyüzünden geldi - Son Dakika

Sürpriz evlilik teklifi gökyüzünden geldi

Van'da görev yapan genç öğretmen, meslektaşı olan kız arkadaşına drone ile gökyüzünden indirdiği yüzüğü vererek sıra dışı bir evlenme teklifi yaptı.

Sürpriz evlilik teklifi gökyüzünden geldi, System.String[]

Van'da görev yapan genç öğretmen, meslektaşı olan kız arkadaşına drone ile gökyüzünden indirdiği yüzüğü vererek sıra dışı bir evlenme teklifi yaptı.


Yeni tip korona virüs salgınında birçok programını iptal eden ve ya erteleyen çiftler, sıra dışı organizasyonlarla unutulmaz anlar yaşayabiliyor. Van'da görev yapan genç öğretmen Özgür Uçar, uzun zamandır tanıştığı ve evlenmeye karar verdiği kız arkadaşı için bir organizasyon planladı. Bunun için sıra dışı fikirleriyle gündeme gelen Vanlı yönetmen Orhan An ile bir araya gelen Uçar, drone ile evlilik teklifi organizasyonu düzenlemeye karar verdi.


Edremit ilçesindeki kent meydanına kız arkadaşı Kübra Urhan ile gelen Özgür Uçar, sahilde kısa bir yürüyüş yaptı. Genç çiftler özçekim yaptığı sırada üzerlerine yüzük bağlı olan bir drone yaklaştı. Kurdeleyi keserek drone'dan aldığı yüzüğü Urhan'a veren Uçar, evlenme teklif etti. Gördükleri karşısında şaşkınlığa engel olamayan Urhan, teklifi kabul etti. Korona virüs salgınından dolayı sarılamayan genç öğretmenin teklifine şahit olan çevredeki vatandaşlar ise alkışlar eşliğinde kendilerini tebrik etti.


"Sürpriz bir evlilik teklifi geldi"


İHA muhabirine konuşan genç öğretmen Kübra Urhan, unutulmaz bir an yaşadığını belirtti. Korona virüs salgını dolayısıyla birçok planı erteledikleri gibi evlilik teklifi organizasyonunun da iptal olduğunu sandığını ifade eden Urhan, " İzmir'den Van'a geldik ve yemek için Edremit'e geldik. Ama buraya gelirken böyle bir sürprizle karşılaştım. Bu süreçte birçok şeyi erteledik ve ya iptal ettik. Birçok hayalimiz vardı ancak çoğu olmadı. Evlilik teklifi de bunlardan bir tanesiydi ve bunun da gerçekleşemeyeceğini düşünüyordum. Ancak sürpriz bir evlilik teklifi geldi ve bu benim için güzel bir anı oldu. O an çok heyecanlıydım" dedi.


"Mutlu günümüzü hüsrana dönüştürmedik"


Kapalı bir ortam ve yoğun katılımlı bir organizasyon fikrini salgından dolayı iptal ettiğini dile getiren öğretmen Özgür Uçar ise böylece en mutlu günlerinin hüsranla sonuçlanmamasının önüne geçtiklerini söyledi. Uçar, "Korona virüsü tedbirleri kapsamında birçok alışkanlığımızdan vazgeçmek zorunda kaldık. Bende kendi evlilik teklifimi kapalı bir ortamda yapmaktansa dışarıda drone çekimiyle daha az riskli olacağını düşündüm. Sürpriz evlilik teklifini yaptık ve çok da güzel oldu. Sağlık Bakanımızın ile sağlık çalışanlarımızın emeklerini ziyan etmemek istedik. Bu konuda da bir farkındalık oluşturmak istedik. Diğer taraftan farklı alternatiflerin de olabileceğini gösterdik. Bununla birlikte en güzel günümüzü zayi etmedik. Salgından kaynaklı bir hüsrana dönüştürmedik. En mutlu günümüzde sarılmak istedik. Fakat şartlar el vermedi. İnşallah birlikte daha güzel günler göreceğiz. Korona virüsün bizim alacağımız önlemlerden daha güçlü olmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.


"Çiftlerimizin mutlu olmasını istedim"


Vanlı yönetmen Orhan An da bilinen organizasyonlardan farklı bir program düzenlediklerine dikkat çekerek, "Bölgemizde bilindik nikah, düğün ve kız isteme törenleri oluyor. Biz de bilinenlerden farklı şey yaptık. İnternet ortamında araştırma yaparken bu planı buldum. Bu çalışmanın Van'da da olmasını istedim. Çiftlerimizin böyle güzel sürprizlerle mutlu olmasını istedim. Bunun için böyle bir çalışma yaptık. Çiftlerimiz de çok mutlu oldu ve organizasyonu çok beğendiler. Bundan dolayı bende çok mutlu oldum" şeklinde konuştu. - VAN

Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 08:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sürpriz evlilik teklifi gökyüzünden geldi - Son Dakika

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