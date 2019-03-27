Son Dakika Haberleri: Sürpriz Evlilik Teklifinde Önce Üzüntüden Sonra Sevinçten Ağladı

Sürpriz Evlilik Teklifinde Önce Üzüntüden Sonra Sevinçten Ağladı

41 dakika önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde adliye çalışanı Büşra Gündeşeri, mesai arkadaşı sevgilisi Caner Güllü'nün sürpriz evlilik teklifi için hazırladığı senaryoda önce üzüntüden, ardından ise sevinçten ağladı.

Sürpriz Evlilik Teklifinde Önce Üzüntüden Sonra Sevinçten Ağladı, System.String[]
HATAY'ın İskenderun ilçesinde adliye çalışanı Büşra Gündeşeri, mesai arkadaşı sevgilisi  Caner Güllü'nün sürpriz evlilik teklifi için hazırladığı senaryoda önce üzüntüden, ardından ise sevinçten ağladı.

İskenderun Adliyesi'nde çalışan Caner Güllü, evlenmeye karar verdiği mesai arkadaşı Büşra Gündeşeri'ne sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Millet Parkı'na gezmeye giden çifte, hazırlanan senaryo gereği Motorize Yunus ekipleri kimlik denetimi yaptı. Caner Güllü'nün kimlik sorgulamasında asker kaçağı olduğu ve karakola gitmeleri gerektiği söylendi. 

Caner Güllü, kız arkadaşıyla gezintiye çıktığını, asker kaçağı olmadığını ve tecilli olduğunu ifade etti. Polis ise iki genci karakola götürmekte ısrar etti. Heyecanlanıp tedirgin olan genç kız bu sırada göz yaşlarına hakim olamadı.

Polis tarafından karakola götürüldükleri söylenen çift biraz ilerleyince Caner Güllü'nün arkadaşları, üzerinde çiftin fotoğrafları bulunan ve üzerinde "Benimle evlenir misin?" yazılı pankart açtı. Gruptaki bazı kişiler de meşaleler yaktı. Sürpriz karşısında şaşkına dönen Büşra Gündeşeri bu kez sevinçten gözyaşı dökmeye başladı. Sevgilisinin önünde diz çökerek tek taş yüzük uzatan Caner Güllü'nün evlilik teklifine genç kız 'Evet' dedi. Ardından genç sevgililer birbirlerine sarıldılar. Bu anlarda çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla çifte destek verdi. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:33 Kaynak: DHA

İskenderun, Hatay, Güllü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Yıllık Sevgilisiyle Evlilik Hazırlığı Yapan Şarkıcı Aylin Coşkun, Düğün Tarihini Açıkladı Polislerle Ortak Plan Yapan Genç Adam, Gözaltına Alındığı Sırada Sevgilisine Evlilik Teklifinde Bulundu Türk Liseleri New York'ta Robot Yarışmasında Boy Gösteriyor Para Karşılığı İlişki Bahanesiyle Anlaştığı Kadını, Koltuğa Bağlayıp Gasp Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 23:14:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürpriz Evlilik Teklifinde Önce Üzüntüden Sonra Sevinçten Ağladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]