Sürpriz karne hediyeleri 14 Burda'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sürpriz karne hediyeleri 14 Burda'da - Son Dakika

Sürpriz karne hediyeleri 14 Burda'da

6 saat önce

Bolu'nun cazibe merkezi Esas 14 Burda AVM, öğrencileri sömestr sürprizleri ile karşılıyor.

Sürpriz karne hediyeleri 14 Burda'da, System.String[]

Bolu'nun cazibe merkezi Esas 14 Burda AVM, öğrencileri sömestr sürprizleri ile karşılıyor.


Açıldığı günden itibaren Bolululara özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM'de sömestr eğlence ve neşe dolu geçiyor. Miniklerin tatil heyecanına ortak olan Esas 14 Burda AVM, 17 Ocak Cuma günü karnesi ile danışma noktasına gelen ilk 1000 ilkokul ve ortaokul öğrencisini sürpriz hediyelerle dolu karne kampanyası ile karşılayacak.


Çocuklar, çocuk olmanın tadını Esas 14 Burda AVM'nin eğlenceli dünyasında sürpriz hediyelerle çıkaracak. - BOLU

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:47 Kaynak: İHA
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