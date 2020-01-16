Sürpriz karne hediyeleri 17 Burda'da - Son Dakika
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Sürpriz karne hediyeleri 17 Burda'da

7 saat önce

Çanakkalelileri ilklerle buluşturan yaşatan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), minik ziyaretçilerini sömestr sürprizleri ile karşılıyor.

Sürpriz karne hediyeleri 17 Burda'da, System.String[]

Çanakkalelileri ilklerle buluşturan yaşatan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), minik ziyaretçilerini sömestr sürprizleri ile karşılıyor.


Açıldığı günden itibaren Çanakkalelileri özel deneyimler yaşatan Esas 17 Burda AVM'de sömestr eğlence ve neşe dolu geçiyor. Miniklerin tatil heyecanına ortak olan Esas 17 Burda AVM, 17 Ocak Cuma günü karnesi ile danışma noktasına gelen anasınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini sürpriz hediyelerle dolu karne kampanyası ile karşılayacak. Çocuklar, çocuk olmanın tadını Esas 17 Burda AVM'nin eğlenceli dünyasında sürpriz hediyelerle çıkaracak. - ÇANAKKALE

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:21 Kaynak: İHA
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