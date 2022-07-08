Sürpriz kurbanlık duygulandırdı - Son Dakika
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Sürpriz kurbanlık duygulandırdı

08.07.2022 20:44

Sürpriz kurbanlık duygulandırdı Kurban kesemeyen ailelerin kapısının önüne bırakılan kurbanlık hayvanlar kimisini duygulandırdı, kimisini heyecanlandırdı Adıyaman Belediyesi kurban kesemeyen 13 aileye kurbanlık sürprizi yaptı.

Sürpriz kurbanlık duygulandırdı

Kurban kesemeyen ailelerin kapısının önüne bırakılan kurbanlık hayvanlar kimisini duygulandırdı, kimisini heyecanlandırdı

ADIYAMAN - Adıyaman Belediyesi kurban kesemeyen 13 aileye kurbanlık sürprizi yaptı. Kapısının önünde kurbanlıkları gören ailelerden kimisi duygulandı, kimisi heyecanlandı.

Adıyaman Belediyesi, Kurban Bayramı arefesinde 13 aileye kurbanlık sürprizi yaptı. Maddi durumu yetersiz olduğu için kurban kesemeyen ailelere hayırseverlerin yardımıyla kurbanlık hediye edildi. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve beraberindeki görevliler, daha önceden belirlenen aileleri kapısını çat kapı yaparak ziyaret etti.

Bir taraftan kurbanlık, diğer taraftan çeşitli bayram hediyeleriyle birlikte Başkan Süleyman Kılınç'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Kurbanlığa yukarıdan bakabildi

Varlık Mahallesinde yaşanan ve 6 yıldan beri lenf kanseri ve ayağındaki rahatsızlık nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan Hüseyin Şenlik'i ziyaret eden Başkan Kılınç, kurban kesip kesemeyeceğini sordu. "Allah onu nasip ederse çok mutlu olurum" diyen Hüseyin Şenlik, 2. Katta oturduğu evin damında güçlükle yürüyerek sokağa baktı. Sokakta kendisi için getirilen kurbanlığı görünce duygulandı. Hüseyin Şenlik, gözyaşlarını tutmakta güçlük çekti.

Duygusal anlar yaşan Hüseyin Şenlik, "Allah, başkanımdan devletimden razı olsun. Söyleyecek söz bulamıyorum. 6-7 senedir lenf kanseriyle uğraşıyorum. Allah nasip edince ediyor, Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Başkan Süleyman Kılınç'ı karşısında görünce heyecandan ne yapacağını şaşıran ve beş çocuğuyla birlikte yaşayan Serap Yeninarcılar ise evlendikten sonra hiç kurban kesmediklerini ifade etti. Başkan Kılınç'ın kurbanlık getirdiğini söylemesi üzerine hem heyecanı hem de sevinci gözlerine yansıdı.

Serap Yeninarcılar, "Gerçekten çok mutlu oldum. Rabbim kabul etsin inşallah. Hiç beklemiyordum. Bu gün benim için bayramın ayrı bir konumu oldu. Gerçekten başkanım ayağına, yüreğine sağlık. İyi ki varsınız başkanım, iyi ki geldiniz kapımızı çaldınız" dedi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, "Kurban kesmek isteyip de, kesme gücü olmayan hemşerilerimize, vatandaşlarımıza hayır sahiplerinin desteğiyle kurbanlıklar veriyoruz. Aileler için çok güzel sürpriz oldu. Gözlerindeki ışıltıyı görmek bizi mutlu ediyor. Ben hem hayır sahiplerinin hem de kendilerinin bayramını tebrik ediyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sürpriz kurbanlık duygulandırdı - Son Dakika

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