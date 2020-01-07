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Sürpriz misafirler kim? Gelinim Mutfakta 432. Bölümde sürpriz konuklar
6 saat önce
Fatih Bey, bir gelinin sürpriz konukları olduğunu söyledi.
Fatih Bey, bir gelinin sürpriz konukları olduğunu söyledi. Konuklar içeriye pankartlarla girdiler. Teyzelerini stüdyoda gören gelin ile kaynana çok şaşırdılar ve çok mutlu oldular. Teyzeler, ziyarete geldikleri yeğeni ile hasret giderdiler. Yanlarında getirdikleri yiyecekleri stüdyodakilere ikram ettiler. İşte o anlar...
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:54
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