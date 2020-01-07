Sürpriz misafirler kim? Gelinim Mutfakta 432. Bölümde sürpriz konuklar - Son Dakika
Son Dakika Magazin Sürpriz misafirler kim? Gelinim Mutfakta 432. Bölümde sürpriz konuklar - Son Dakika Magazin

Sürpriz misafirler kim? Gelinim Mutfakta 432. Bölümde sürpriz konuklar

6 saat önce

Fatih Bey, bir gelinin sürpriz konukları olduğunu söyledi.

Sürpriz misafirler kim? Gelinim Mutfakta 432. Bölümde sürpriz konuklar, System.String[]

Fatih Bey, bir gelinin sürpriz konukları olduğunu söyledi. Konuklar içeriye pankartlarla girdiler. Teyzelerini stüdyoda gören gelin ile kaynana çok şaşırdılar ve çok mutlu oldular. Teyzeler, ziyarete geldikleri yeğeni ile hasret giderdiler. Yanlarında getirdikleri yiyecekleri stüdyodakilere ikram ettiler. İşte o anlar...


Fatih, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:54 
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