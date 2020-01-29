Sürpriz yarı final: Dominic Thiem - Alexander Zverev

Avustralya Açık erkekler yarı finalinde her iki tarafta da bu turnuvada ilk kez yarı finale yükselmiş iki isim var: Dominic Thiem ve Alexander Zverev. Üstelik Thiem, Roland Garros'ta daha önce iki kez yarı final ve iki kez final oynadı ancak Zverev kariyerinde ilk kez bir Grand Slam'de yarı final oynayacak.

Her iki oyuncu da çeyrek finalde zorlu eşleşmelerden galip çıkıp yarı finale adını yazdırdı. Zverev, üç kez Grand Slam şampiyonu Stan Wawrinka'yı, ilk seti kaybetmesine rağmen 3-0'la geçti. Thiem'in çeyrek finaldeki rakibi ise çok daha zorluydu. Avusturyalı raket, 19 Grand Slam şampiyonu Nadal'ı dört sette mağlup etti. Hem de kazandığı üç seti de tie-break sonucunda kazanarak...

Zverev ile Thiem, kariyerlerinde şu ana dek sekiz kez karşı karşıya geldi. Bu sekiz maçın altısını Thiem, ikisini ise Zverev kazandı.

İkilinin arasındaki maçlara detaylı bakalım:

Organizasyon

Aşama

Kazanan

Skor

2019 ATP Sezon Sonu Finalleri

Yarı final

D. Thiem

2-0

2018 Roland Garros

Çeyrek final

D. Thiem

3-0

2018 Madrid Masters

Final

A. Zverev

2-0

2016 Rotterdam

Son 32

D. Thiem

2-1

2016 Pekin

Son 32

A. Zverev

2-1

2016 Roland Garros

Son 32

D. Thiem

3-1

2016 Nice

Final

D. Thiem

2-1

2016 Münih

Yarı final

D. Thiem

2-1

İkili arasındaki 2020 Avustralya Açık yarı final maçı 31 Ocak Cuma günü 11:30'da başlayacak. Mücadeleyi Eurosport 1'den izleyebilirsiniz.