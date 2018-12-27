Son Dakika Haberleri: Sürpriz Yenilgi! Foça Belediyespor 2 - Dikili Belediyespor 4

Sürpriz Yenilgi! Foça Belediyespor 2 - Dikili Belediyespor 4

1 saat önce

Dikili Belediyespor 32. dakikada Güray Ergençiçeği'nin golüyle öne geçti. 45+1 Dakikada Foça Kalecisi Nurettin Güneş, topu kontrol edemeyince farkı 2'ye çıktı.

Sürpriz Yenilgi! Foça Belediyespor 2 - Dikili Belediyespor 4, System.String[]

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup Lideri Foça Belediyespor, Dikili Belediyespor ile oynadığı erteleme maçını 4-2 kaybetti. Foça Kaptanı Erkan Akbal, 45+2. Dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi. İlk yarı, Dikili Belediyespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. 72. dakikada Güray Ergençiçeği, kendisinin 2. takımının 3. golünü attı. 74. dakikada Enes Ediz, Dikili Belediyespor'a 4-1'lik üstünlüğü getirdi. 86. dakikada Foça Belediyesporlu Burak Beyit maçın skorunu belirledi: Foça Belediyespor 2-Dikili Belediyespor 4

Lider Foça Belediyespor ilk yarıda oynadığı 13 maçta; 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Attığı 30 gole karşın, kalesinde 12 gol gördü. 29 puanla İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup'ta Lider konumda bulunan Foça Belediyespor'u, 27 puanlı Kemalpaşa Spor ve 26 puanlı Ceyhan Altınyıldız Spor takip ediyor. Sekizinci sıradaki Dikili Belediyespor'un 21 puanı bulunuyor.

FOÇA BELEDİYESPOR 2 - DİKİLİ BELEDİYESPOR 4

Stad:Foça Belediyesi Nihat Hüsenay Stadı-Tarih: 26 Aralık 2018 Çarşamba-Başlama Saati: 14.00

Hakemler: Fatih Tokail, Çağrıcan Pazarcıklı, Doğukan Türkeş

Foça Belediyespor: Nurettin Güneş, Gökhan Güneş(Dk.77 Alihan Er), Yunus Süme(Dk.46 Nadir Pirzola), Barış Geldiler, Orçun Gencebay, Ayhan Işık, Burak Beyit, Hakan Çetinkaya, Muammer Güreşçi(Dk.69 Koray Kadan), Yağız Kasar, Erkan Akbal(K) - Antrenör: Güven Beyit

Dikili Belediyespor: Yağız Çeneli, Osman Bulut, Mustafa Ekinci, Mert Zengin(Dk.22 Güray Ergençiçeği), Ümit Yıldız, Muhammed Ali Aksoy, Sadullah Kılıç(K), Sanhin Lake Junior Zene, Enes Ediz, Umut Baran Taşdemir(Dk.83 Utku Şener), Emin Savaş Özbay(Dk.66 Ahmet Çevik) Teknik Sorumlu: Erden Yengeç

Sarı Kartlar: Dk.30 Gökhan Güneş, Dk.67 Nurettin Güneş, Dk.78 Koray Kadan (Foça) - Dk.34 Umut Baran Taşdemir, Dk.52 Sanhin Lake Junior Zene, Dk.72 Güray Ergençiçeği ve Enes Ediz, Dk.84 Muhammed Ali Aksoy, Dk.89 Ahmet Çevik (Dikili)

Goller: Dk.45+2 Erkan Akbal, Dk.86 Burak Beyit (Foça) - Dk.32 ve Dk.72 Güray Ergençiçeği, Dk.45+1 Nurettin Güneş(kk), Dk.74 Enes Ediz (Dikili)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:13 Kaynak: Bültenler

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