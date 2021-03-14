Doktor başkana duygulandıran sürpriz - Son Dakika

Doktor başkana duygulandıran sürpriz

Doktor Başkana Tıp Bayramında güzel sürpriz

Dr. Belediye Başkanı 17 yıl sonra yeniden önlük giydi

Doktorlardan Dr. Belediye başkanını duygulandıran sürpriz

YALOVA - Fedakarca mücadele ettikleri pandemi sürecinde çok sayıda meslektaşlarını kaybeden doktorların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamak adına ziyarete eden Altınova Belediyesi'nin başkanı Dr. Metin Oral'a asıl sürprizi meslektaşları yaptı. Tam 17 yıl sonra doktor önlüğünü tekrar giyen Başkan Dr. Metin Oral'ın heyecanı görülmeye değerdi.

Belediye Başkanı seçilmesinin ardından tam 16 yılı aşkın süredir bu görevi başarıyla sürdüren Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Doktor Metin Oral, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle meslektaşlarını ziyaret etti. Özellikle pandemi sürecinin gerçek kahramanları olan doktorlara moral vermek ve teşekkür etmek isteyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Doktorlar, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarına çiçek hediye ederek 14 Tıp Bayramı'nı kutlayan Başkan Dr. Metin Oral'a meslektaşları desteklerinden dolayı doktor önlüğü giydirdi.

17 yıl sonra yeniden beyaz önlüğü giyen Başkan Oral, tarifi zor bir duygu yaşadığını söyledi. Metin Oral, "Bugün pandemi sürecinin kahramanlarını ziyaret ettim. Ben onlara moral ziyareti yapmak isterken onlar bana sürpriz yapıp önlüğü sırtıma geçirdiler. Hüznü, onur ve mutluluğu aynı anda tattım." dedi.

Altınova'nın geleceği ve sağlığı için el birliğiyle mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Başkan Oral, salgın sürecinde hayatını kaybeden meslektaşlarımı rahmetle, minnet ve saygı ile andığını belirtti. Altınova'da gecelerini gündüzüne katarak çalışan başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanları da her zaman her koşulda kendilerini yalnız bırakmadıklarını belirtikleri Başkan Dr.Metin Oral'a teşekkür etti.