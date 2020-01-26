Sürsürü'de, 38'inci saatte 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sürsürü'de, 38'inci saatte 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Sürsürü'de, 38'inci saatte 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

6 saat önce

ELAZIĞ depreminde yıkılan Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında kaldığı belirtilen 9 kişiden 3'ünün, 38 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Sürsürü'de, 38'inci saatte 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]

ELAZIĞ depreminde yıkılan Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında kaldığı belirtilen 9 kişiden 3'ünün, 38 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, cuma günü saat 20.55'te meydana gelen, Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ merkezdeki Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında 17 kişi kaldı. Ekipler, depremin meydana geldiği andan itibaren enkazda başlattıkları arama çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşırken, 5 kişi ise yaralı olarak çıkardı. 9 kişinin enkaz altında kaldığı Sürsürü Mahallesi'ndeki enkazda arama çalışmaları yürüten ekipler, bugün saat 11.00 sıralarında 3 kişiye ulaştı. Enkazdan çıkarılan 3 kişinin, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, yaşamınıı yitirdiği belirlendi. Bina enkazında kalan 6 kişiye ulaşma çalışmaları sürdürülüyor.


Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:48 Kaynak: DHA
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