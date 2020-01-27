Sürsürü'de enkaz altındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı; can kaybı 41 oldu - Son Dakika

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremde yıkılan, Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi'nin enkazında kalan Türkan Kaplan'ın (66) cansız bedeni çıkarıldı. Kaplan ile birlikte depremde hayatını kaybedenlerin sayısı, 41'e çıktı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası arama- kurtarma çalışmaları sürdürülürken, bugün saat 15.00 sıralarında, Dilek Apartmanı enkazından 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Ekipler, hemen ardından enkaz altındaki Türkan Kaplan'a ulaşmak için seferber oldu. Arama-kurtarma ekipleri, depremden 66 saat sonra Kaplan'ın cansız bedenine ulaştı. Enkazdan çıkarılan Kaplan'ın cansız bedeni, otopsi için hastaneye götürüldü.Türkan Kaplan ile birlikte depremde hayatını kaybedenlerin sayısı, 41'e yükseldi.