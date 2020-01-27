Sürsürü'de enkaz altından bir kişi çıkarıldı - Son Dakika

Sürsürü'de enkaz altından bir kişi çıkarıldı
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Enkazdan çıkarılan kişinin ambulansa taşınması ELAZIĞ - Elazığ'ın merkez Sürsürü Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:13 Kaynak: AA
Enkazdan çıkarılan kişinin ambulansa taşınması ELAZIĞ - Elazığ'ın merkez Sürsürü Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi çıkarıldı.
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