Sürsürü'de enkaz altından bir kişi çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sürsürü'de enkaz altından bir kişi çıkarıldı - Son Dakika

Sürsürü'de enkaz altından bir kişi çıkarıldı

21 dakika önce

Enkazdan çıkarılan kişinin ambulansa taşınması ELAZIĞ - Elazığ'ın merkez Sürsürü Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi çıkarıldı.

Enkazdan çıkarılan kişinin ambulansa taşınması ELAZIĞ - Elazığ'ın merkez Sürsürü Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi çıkarıldı.

Sürsürü'de enkaz altından bir kişi çıkarıldı

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:13 Kaynak: AA
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