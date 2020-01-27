Sürsürü'de, enkazda kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremde yıkılan, Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi'nin enkazından 2 kişiyi kurtarma çalışmaları, sürdürülüyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli, cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası başlatılan arama- kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi enkazının altında olduğu tespit edilen 2 kişi, AFAD, JAK, UMKE ve itfaiye ekiplerince kurtarılmaya çalışılıyor.