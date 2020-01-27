Sürsürü'de, enkazda kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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Sürsürü'de, enkazda kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
6 saat önce
ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremde yıkılan, Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi'nin enkazından 2 kişiyi kurtarma çalışmaları, sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:30 Kaynak: DHA
ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremde yıkılan, Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi'nin enkazından 2 kişiyi kurtarma çalışmaları, sürdürülüyor.
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli, cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası başlatılan arama- kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi enkazının altında olduğu tespit edilen 2 kişi, AFAD, JAK, UMKE ve itfaiye ekiplerince kurtarılmaya çalışılıyor.
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