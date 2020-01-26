Sürsürü'de enkazdan 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sürsürü'de enkazdan 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika

Sürsürü'de enkazdan 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

6 saat önce

ELAZIĞ depreminde yıkılan Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında kaldığı belirtilen 5 kişiden anne ile oğlu ve bir kız çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı.

Sürsürü'de enkazdan 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı, System.String[]

ELAZIĞ depreminde yıkılan Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında kaldığı belirtilen 5 kişiden anne ile oğlu ve bir kız çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı.

Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi'nin enkazında kaldığı belirtilen 5 kişiye ulaşmak için ekiplerin sürdürdüğü çalışmalarda saat 17.00 sıralarında, 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Çıkarılanların anne ile oğlu ve bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. İsmi öğrenilemeyen 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için hastaneye götürüldü. Ekipler, enkazda kalan 2 kişiyi ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son çıkarılan 3 kişiyle birlikte depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a çıktı.

FOTOĞARFLI


Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yüsra bebeği kurtaran itfaiyeci o anları gözyaşları içinde anlattı: Babası bir kahramandı
Enkazdan 24 saat kurtarılan Yüsra Bebek, kurtarma ekiplerine "acıyor" diye seslenmiş Kahraman itfaiyeciler, 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 38'e yükseldi, 1607 kişi hastaneye başvurdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 23:55:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sürsürü'de enkazdan 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]