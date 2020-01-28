Sürsürü Mahallesi'nde enkazdaki eşyalar çıkarılıyor - Son Dakika
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Sürsürü Mahallesi'nde enkazdaki eşyalar çıkarılıyor

13 dakika önce

ELAZIĞ'ın Sürsürü Mahallesi'nde, depremde yıkılan binalardaki enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında, apartman sakinlerine ait eşyalar ekipler tarafından çıkarılıyor.

Sürsürü Mahallesi'nde enkazdaki eşyalar çıkarılıyor, System.String[]

ELAZIĞ'ın Sürsürü Mahallesi'nde, depremde yıkılan binalardaki enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında, apartman sakinlerine ait eşyalar ekipler tarafından çıkarılıyor.

Elazığ merkezdeki Sürsürü Mahallesi'nde bulunan depremde yıkılan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği 4 katlı Dilek Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları dün tamamlandı. Enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilek Apartmanı sakinlerine ait enkazda kalan eşyaları da çıkarmaya başladı.


Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:53 Kaynak: DHA
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