Sürsürü Mahallesi'nde enkazdaki eşyalar çıkarılıyor - Son Dakika

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Sürsürü Mahallesi'nde enkazdaki eşyalar çıkarılıyor
13 dakika önce
ELAZIĞ'ın Sürsürü Mahallesi'nde, depremde yıkılan binalardaki enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında, apartman sakinlerine ait eşyalar ekipler tarafından çıkarılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:53 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'ın Sürsürü Mahallesi'nde, depremde yıkılan binalardaki enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında, apartman sakinlerine ait eşyalar ekipler tarafından çıkarılıyor.
Elazığ merkezdeki Sürsürü Mahallesi'nde bulunan depremde yıkılan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği 4 katlı Dilek Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları dün tamamlandı. Enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilek Apartmanı sakinlerine ait enkazda kalan eşyaları da çıkarmaya başladı.
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