Son Dakika › Güncel › Sürsürü Mahallesi'nde kurtarma çalışmaları sürüyor (4) - Son Dakika
Sürsürü Mahallesi'nde kurtarma çalışmaları sürüyor (4)
12 dakika önce
Sürsürü Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları Ekiplerin enkazı kaldırma çalışmaları ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:29 Kaynak: AA
Sürsürü Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları
Ekiplerin enkazı kaldırma çalışmaları
ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (4)
Son Dakika Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk