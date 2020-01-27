Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

39 kişinin hayatını kaybettiği, 1607 vatandaşın yaralandığı, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı depremde, merkez Sürsürü mahallesinde çöken binada AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda özel eğitimli köpekler de yer alıyor.

Çalışmalar enkaz altında kalanların kurtarılması için titizlikle yürütülüyor.