Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor (3) - Son Dakika

Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor (3)

6 saat önce

Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor (3)

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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Son Dakika

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