Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sona erdi (2) - Son Dakika

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Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sona erdi (2)
6 saat önce
Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:35 Kaynak: AA
Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sona erdi.
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