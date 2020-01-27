Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sona erdi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sona erdi (2) - Son Dakika

Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sona erdi (2)

6 saat önce

Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sona erdi (2)

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:35 Kaynak: AA
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