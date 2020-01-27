Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sona erdi (1) - Son Dakika

Elazığ 'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Enkaz altındaki çifti kurtaran Suriyeli Mahmud ve ailesine vatandaşlık verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in çirkin girişimleri var, gereği neyse yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir