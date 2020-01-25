Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada çalışma yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada çalışma yapılıyor - Son Dakika

Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada çalışma yapılıyor

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor. Ekipler, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada çalışma yapıyor.

Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada çalışma yapılıyor

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:20 Kaynak: AA
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