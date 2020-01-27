Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz kaldırma çalışması - Son Dakika

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Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz kaldırma çalışması
7 saat önce
Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz kaldırma çalışması İş makinesinin çalışması Enkazın kaldırılması ELAZIĞ - Elazığ'daki depremde, merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz kaldırma çalışması başladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:44 Kaynak: AA
Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz kaldırma çalışması
İş makinesinin çalışması
Enkazın kaldırılması ELAZIĞ - Elazığ'daki depremde, merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada enkaz kaldırma çalışması başladı.
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