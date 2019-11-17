Son Dakika Haberleri: Sürsürüspor, faaliyetlerini durdurma kararı aldı
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Sürsürüspor, faaliyetlerini durdurma kararı aldı

6 saat önce

Sürsürüspor, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Sürsürüspor, faaliyetlerini durdurma kararı aldı, System.String[]

Sürsürüspor, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta faaliyetlerini durdurma kararı aldı.


Elazığ'ın Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ekiplerinden Sürsürüspor faaliyetlerini durduruyor. Daha önce maddi problemlerden kapanma kararı alan ancak teknik heyet ve futbolcuların feragatı ile yola devam eden turuncu - beyazlı ekip, 9. haftada sahasında oynadığı ve 1-0 kaybettiği Pütürge Belediyespor maçı sonrası kesin olarak faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.


Kulüpten yapılan açıklamada; "Sürsürüspor, Bölgesel Amatör Lig'de faaliyetlerini kesin olarak durdurmuştur. Bundan sonraki maçlara çıkılmayacaktır"denildi. - ELAZIĞ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:33 Kaynak: İHA
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