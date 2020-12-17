Sürü bağışıklığı başarısız oldu - Son Dakika

Sürü bağışıklığı başarısız oldu

İsveç hükümetinin Kovid-19 stratejisini inceleyen Korona Komisyonu ilk raporunu açıkladı.

İsveç hükümetinin Kovid-19 stratejisini inceleyen Korona Komisyonu ilk raporunu açıkladı. Raporda, Kovid-19 ile mücadelede hafif önlemler alınan ülkede sürü bağışıklığı stratejisinin başarısız olduğu kaydedildi. Özellikle yaşlıların korunamadığının altı çizilen raporda, "Huzurevlerinde önlemler geç alındı, yaşlılar korunamadı." ifadeleri kullanıldı. Ülkenin enfeksiyonlara karşı hazırlıklı ve donanımlı olmadığı belirtilen raporda, sağlık sektöründeki "yapısal eksikliklere" de dikkat çekildi. Öte yandan Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bini geçti. (İHA)

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