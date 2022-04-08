Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu - Son Dakika
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Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu

08.04.2022 12:15

Artvin'de sahibi tarafından otlatılmaya götürülen sürü, bir koyunu izleyince tamamının sonu aynı oldu. Sürüden bir koyunun dar geçide atlamasıyla, koyun ve kuzular onu izledi. 250 küçükbaş hayvanın yer aldığı sürüde 45 koyun ve kuzu telef oldu.

Artvin'in Borçka ilçesinde 20 yıldır küçükbaş hayvan besiciliği yapan Ali Çolak, ilçeye bağlı Dakvara Köyü'nde hayvanlarını otlattığı sırada koyunlarından biri sürüden ayrıldı.

BİRBİRLERİNİ TAKİP ETTİLER

Önü kapalı dar bir geçide doğru ilerleyen koyunu sürüde bulunan diğer koyun ve kuzularda takip etti. 250 hayvanın aniden peş peşe geçitte sıkışmasıyla 45 kuzu koyun telef oldu.

İşte dehşete düşüren olaydan kareler;

Önce bir koyun, sonra sürünün tamamı atladı! 45 kuzu ve koyun telef oldu
Önce bir koyun, sonra sürünün tamamı atladı! 45 kuzu ve koyun telef oldu
Önce bir koyun, sonra sürünün tamamı atladı! 45 kuzu ve koyun telef oldu
Önce bir koyun, sonra sürünün tamamı atladı! 45 kuzu ve koyun telef oldu
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Ali Çolak, Borçka, Artvin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu - Son Dakika


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12:15 Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu
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SON DAKİKA: Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu - Son Dakika
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