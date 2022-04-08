Artvin'in Borçka ilçesinde 20 yıldır küçükbaş hayvan besiciliği yapan Ali Çolak, ilçeye bağlı Dakvara Köyü'nde hayvanlarını otlattığı sırada koyunlarından biri sürüden ayrıldı.
Önü kapalı dar bir geçide doğru ilerleyen koyunu sürüde bulunan diğer koyun ve kuzularda takip etti. 250 hayvanın aniden peş peşe geçitte sıkışmasıyla 45 kuzu koyun telef oldu.
İşte dehşete düşüren olaydan kareler;
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu - Son Dakika