Sürü halinde gezen köpeklerin vatandaşa saldırı anı kamerada - Son Dakika
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Sürü halinde gezen köpeklerin vatandaşa saldırı anı kamerada

22.04.2022 18:46
Sürü halinde gezen köpeklerin vatandaşa saldırı anı kamerada

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürü halinde gezen sokak köpekleri bir vatandaşa saldırdı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürü halinde gezen sokak köpekleri bir vatandaşa saldırdı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Samandağ ilçesindeki köpeklerin sayısı her geçen gün artıyor. Bölgeye araçlarla getirilip bırakılan onlarca köpek, bölgede bulunan yollarda ve mahallede vatandaşlara sorun yaşatıyor. Sokak köpeklerinin araçla ilçeye getirilip bırakılması kameralara yansırken sürü halinde gezen köpeklerin mahallede yaşayan bir vatandaşa saldırı anı ise saniye saniye kaydedildi. Vatandaşlar sokak köpekleri için yetkililerden çözüm bekliyor. - HATAY

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Samandağ, Saldırı, Köpek, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sürü halinde gezen köpeklerin vatandaşa saldırı anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sürü halinde gezen köpeklerin vatandaşa saldırı anı kamerada - Son Dakika
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