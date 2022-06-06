Geyiklerin dağın yamacında otlanması ve gezinmesi uzak bir mesafeden cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, geyiklerin dağın yamaçlarında otladığı görülürken, bir müddet otlanan geyikler daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sürü halindeki alageyikler kamerada - Son Dakika

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