Sürü halindeki alageyikler kamerada - Son Dakika
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Sürü halindeki alageyikler kamerada

06.06.2022 19:34

Sürü halindeki alageyikler kamerada Kahramanmaraş'ta sürü halinde otlanan alageyikler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sürü halindeki alageyikler kamerada

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sürü halinde otlanan alageyikler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Coğrafyası ve endemik bitki türleri bakımından birbirinden farklı canlı türlerine ev sahipliği yapan Kahramanmaraş'ta, alageyik sürüsü görüntülendi. Onikişubat ilçesi Fırnız ve Suçatı bölgesinin dağlarında kaydedilen görüntülerde, yaklaşık 15 alageyiğin sürü halinde otlandığı görüldü.

Geyiklerin dağın yamacında otlanması ve gezinmesi uzak bir mesafeden cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, geyiklerin dağın yamaçlarında otladığı görülürken, bir müddet otlanan geyikler daha sonra gözden kayboldu.

Sürü halindeki alageyikler kamerada
Sürü halindeki alageyikler kamerada
Sürü halindeki alageyikler kamerada
Sürü halindeki alageyikler kamerada

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürü halindeki alageyikler kamerada - Son Dakika

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