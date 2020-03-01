Sürü İHA'lar yakında göreve hazır - Son Dakika
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Sürü İHA'lar yakında göreve hazır

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, GPS olmayan ortamda da yön bulan sürü insansız hava araçlarının (İHA) yakında göreve hazır olacağını açıkladı.

Sürü İHA'lar yakında göreve hazır, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, GPS olmayan ortamda da yön bulan sürü insansız hava araçlarının (İHA) yakında göreve hazır olacağını açıkladı.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına ait sosyal medya hesabı üzerinden "İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapabildiği KERKES Projesi-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi, gökyüzündeki ordumuz. SÜRÜ #İHA Her şey vatan için" notuyla paylaşılan görüntülerde, sürü İHA'ların yakında göreve hazır olacağı belirtildi. - ANKARA

GPS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:43 Kaynak: İHA
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