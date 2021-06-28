Sürü Teknolojilerini Geliştirilmesi Kapsamında Saga Çağrıları 29-04-2021 - Son Dakika

NKÜ - HaberlerSürü Zekası Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) çalışmaları 2020-2021 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığıkoordinasyonunda sektörün geniş katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bahse konu (OTAĞ) çalışmaları ile ortaya çıkan yol haritası doğrultusunda alınan karar sonucunda "Sürü Haberleşme ve Merkezi/Dağıtık Sürü Yönetimi Teknolojilerinin Geliştirilmesi Savunma Sanayii Ar-Ge Geniş Alan (SAGA) Çağrıları" yayımlanmıştır. Bu kapsamda SSB Ar-Ge portalınden yayımlanan ilgili SAGA çağrılarına aşağıdaki bağlantılardan erişilebilmektedir; Sürü Haberleşme Teknolojileri Geliştirilmesi SAGA Çağrısı: Merkezi/Dağıtık Sürü Yönetimi Teknolojilerin Geliştirilmesi SAGA Çağrısı Açıklaması