Son Dakika Haberleri: Sürü yönetimi eleman kursunu bitirenlere sertifika
Son Dakika Ekonomi Haber

Sürü yönetimi eleman kursunu bitirenlere sertifika

1 saat önce

Kilis'te, 'Sürü Yönetimi Eleman Kursu'na katılarak, kurs bitirme belgesini almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Sürü yönetimi eleman kursunu bitirenlere sertifika, System.String[]
Kilis'te, 'Sürü Yönetimi Eleman Kursu'na katılarak, kurs bitirme belgesini almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı arasında 27 Aralık 2018 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde 16 Temmuz-8 Ağustos arasında düzenlenen 'Sürü Yönetimi Eleman Kursu'na katılarak kurs bitirme belgesini almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu tarafından yapılan törenle verildi. - KİLİS
Aralık, Kilis, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2028'i istediğimizi UEFA'ya ilettik
Kırmızı ete yüzde 20 zam yolda! Erdoğan, İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti Sahaya giren Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz, bir gecede 57 bin abone kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 12:46:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürü yönetimi eleman kursunu bitirenlere sertifika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]