Sürü yönetimi eleman kursunu bitirenlere sertifika
1 saat önce
Kilis'te, 'Sürü Yönetimi Eleman Kursu'na katılarak, kurs bitirme belgesini almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları verildi.
Kilis Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
'te, 'Sürü Yönetimi Eleman Kursu'na katılarak, kurs bitirme belgesini almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı arasında 27 Aralık
2018 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde 16 Temmuz-8 Ağustos arasında düzenlenen 'Sürü Yönetimi Eleman Kursu'na katılarak kurs bitirme belgesini almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu
tarafından yapılan törenle verildi. - KİLİS
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