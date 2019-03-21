Suruç Artık Terörle Değil Hizmetle Anılıyor"

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi, yaklaşık 2,5 yıl önce İçişleri Bakanlığınca belediyeye yapılan görevlendirme sayesinde artık terörle değil hizmetle anılıyor.

RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi, yaklaşık 2,5 yıl önce İçişleri Bakanlığınca belediyeye yapılan görevlendirme sayesinde artık terörle değil hizmetle anılıyor.



Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Suruç Belediyesine görevlendirilen, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tarık Açıkgöz yönetimindeki ekip, yaklaşık 26 aydır, 100 bin nüfuslu ilçede halkın artık hak ettiği hizmeti görmesi için yoğun çaba harcıyor.



Görevlendirmenin ardından hizmetlerin yoğun ve hızlı şekilde sahaya yansıtıldığı ilçede, caddelerden sokaklara, parklardan yollara kadar büyük değişim yaşanıyor.



İlçe genelinde sokak, cadde, park, bahçe ve okullarda temizlik çalışmaları yürütülüyor. İlçede belediye bünyesinde olan ancak yıllardır bakımsızlık nedeniyle atıl kalan park ve bahçeler, bir bir elden geçirilip, tekrar halkın hizmetine sunuldu.



Belediye ekipleri, değişimin net şekilde görüldüğü Suruç'ta ek mesai yaparak, ilçenin hak ettiği çehreye kavuşması için gayret gösteriyor.



Suruç merkezde yaklaşık 30 yıldır yenilenmeyen mahalle ve sokakları asfaltla buluşturan ekipler, şimdi ise birçok ilde dahi olmayan "sanat sokağı"nı hizmete açmak için hazırlık yapıyor.



İlçe merkezine inşa edilen, vatandaşın rahat şekilde oturup gezebileceği mekanların olduğu sokağın tavanı, renkli şemsiyeler ve ışıklarla donatılıyor. Sokağın çevresi ise başta yarış atı, nar ve pamuk olmak üzere kenti simgeleyen dev fotoğraflarla süslendi.



"Çöpten geçilmiyordu, sağlıklı bir ortam oluşturduk"



Açıkgöz, AA muhabirine, yaklaşık 2,5 yıl önce yapılan görevlendirmenin ardından başlattıkları hizmet seferberliğini artırarak sürdürdüklerini söyledi.



İlçedeki büyük değişim ve dönüşümün sağlanmasında emeği geçen tüm belediye personeline teşekkür eden Açıkgöz, Suruç'u yıllardır mahrum kaldığı hizmetle buluşturmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.



Suruç'un maddi kaynaklarının artık terörün değil halkının emrinde olduğunu vurgulayan Açıkgöz, şu ifadeleri kullandı:



"Vatandaş yıllarca bu ilçede terör örgütünden çok sıkıntı çekti. Terör örgütü PKK'nın, özellikle Kobani olaylarında adeta lojistik üs olarak kullandığı Suruç artık terörle değil hizmetle anılıyor. İlçemizdeki çarşı ve sokakların tamamını tadilattan geçirdik. Daha önce çöpten geçilmeyen ilçede şu anda sağlıklı bir ortam oluşturduk. İlçemizdeki kültürel ve sosyal alanların sayısını artırdık. Şu an 800 metrekareye yakın parke taşı döşeme işi yaptık. 60 köyümüze park, 95 mahalleye hitap eden 62 taziyeevi yaptık. Şu an ilçemizin en uç noktalarındaki kırsal köylerinde bile parke taşı hizmeti yürütülüyor."



Açıkgöz, Suruç gençliğinin spora ve sanata yönlendirilmesi için özellikle çaba gösterdiklerini belirtti.



Başta futbol ve basketbol olmak üzere voleybol, hokey gibi birçok branşta yeteneği bulunan gençlere destek verdiklerini anlatan Açıkgöz, "Atletizmde belediye olarak Türkiye ikinciliğimiz var. Bu yıl da hokeyde Türkiye şampiyonluğu elde ettik. Bu da belediye ve ilçe olarak bizi gururlandırıyor. Gençlere destek sağlandığı zaman yetenekli oldukları spor dallarında büyük başarı kazandıklarını gördük. İlçemizde daha çok sporcunun yetişmesi için desteklerimiz devam edecek." diye konuştu.



"Sanat sokağı cazibe merkezi olacak"



Açıkgöz, ilçe merkezine vatandaşın rahatça gezip dolaşabileceği, arkadaşıyla sohbet edeceği bir sanat sokağı kazandırdıklarını söyledi.



Sokakta kütüphaneden butik ve dinlenme alanlarına kadar birçok hizmeti bir arada sunma imkanı bulacaklarını anlatan Açıkgöz, "Sanat sokağı, özellikle Suruçlu öğretmen ve öğrencilerimizin talebi doğrultusunda ortaya çıktı. Şanlıurfa'da dahi olmayan bir tesisi ilçeye kazandırdık. Görkemli bir tesis inşa ettik.Sanat sokağı, Suruç'un cazibe merkezi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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