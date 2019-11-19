Son Dakika Haberleri: Suruç Belediye Başkan Vekili Aktaş yetimlerin "kirvesi" oldu
Son Dakika Güncel Suruç Belediye Başkan Vekili Aktaş yetimlerin 'kirvesi' oldu - Son Dakika

Suruç Belediye Başkan Vekili Aktaş yetimlerin "kirvesi" oldu

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine İçişleri Bakanlığınca Suruç Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Kenan Aktaş, Hasan ve Müslüm Yiğit kardeşleri sünnet töreninde yalnız bırakmayarak kirveleri oldu.

Suruç Belediye Başkan Vekili Aktaş yetimlerin

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine İçişleri Bakanlığınca Suruç Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Kenan Aktaş, Hasan ve Müslüm Yiğit kardeşleri sünnet töreninde yalnız bırakmayarak kirveleri oldu.


Babalarını 6 yıl önce trafik kazasında kaybeden Hasan ve Müslüm Yiğit kardeşler için Aydın Mahallesi'nde sünnet töreni düzenlendi.

Törene katılan Suruç Belediye Başkan Vekili Kaymakam Kenan Aktaş, kardeşlerin kirveliğini yaptı.

Aktaş, yaptığı konuşmada, ayrım gözetmeden bütün vatandaşlara devletin şefkat elini uzattıklarını söyledi.

Bu önemli günde de yetim kardeşleri yalnız bırakmak istemediklerini belirten Aktaş, "Evlatlarımızın bu önemli gününde yanında olmak istedik. Hasan ve Müslüm evlatlarımızın sünnet merasimini tamamladık. Allah hayırlı, sağlıklı ömürler versin. Ailemizin her türlü ihtiyacı karşılanacak." dedi.


Aktaş, sünnet olan yetim kardeşleri tebrik ederek altın taktı, takım elbise hediye etti.


Heyecanlı ve mutlu bir gün yaşadıklarını belirten Hasan ve Müslüm ise kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam Aktaş'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:42 Kaynak: AA
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