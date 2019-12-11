Suruç Belediye Başkan Vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suruç Belediye Başkan Vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı - Son Dakika

Suruç Belediye Başkan Vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

7 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şanlıurfa Suruç Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'a suikast hazırlığındaki Suriyeli uyruklu PKK'lı terörist Mazlum Muhammed Ali ile ona yardım ve yataklık yapan 3 kişinin Şanlıurfa'da yakalandığını bildirdi.

Suruç Belediye Başkan Vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şanlıurfa Suruç Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'a suikast hazırlığındaki Suriyeli uyruklu PKK'lı terörist Mazlum Muhammed Ali ile ona yardım ve yataklık yapan 3 kişinin Şanlıurfa'da yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Suriye'de PKK/KCK/PYD/ YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Mazlum Muhammed Ali isimli Suriye uyruklu teröristin Türkiye'ye geçiş yaptığı, önümüzdeki günlerde Suruç ilçesi başta olmak üzere Türkiye'de sansasyonel eylem gerçekleştirme hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldığı bildirildi. İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin çalışması sonucu teröristin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kaldığı yerin tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Teröristin kaldığı yere düzenlenen operasyonda teröristle birlikte yardım ve yataklık yapan 3 kişi kıskıvrak yakalandı. Teröristin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen sorgusunda, 'Yaklaşık 2 gün önce Türkiye'ye giriş yaptığı, yakalanmasaydı önümüzdeki günlerde Suruç Belediye Başkan vekiline suikast eylemi gerçekleştireceği, kendisini eylem yapmak amacıyla Şaban kod adlı teröristin görevlendirdiği, sınırdan geçişini ve Suruç'ta kaldığı evin bu terörist tarafından ayarlandığı, eylem için 2100 dolar para verdiği, eylemi gerçekleştirmesi durumunda ise örgütten 10 bin dolar alacağı' öğrenildi. Teröristin kaldığı yerde ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü."


Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Gül: Milletvekillerinin daha çok çalışması gerekecek
Tarihin son def ustası, koyun derisinden müzik aleti yaparak geçimini sağlıyor "Birader sen öğretmen misin?" çıkışıyla tepki çeken Konya Valisi, camiye ayakkabıyla girdi Son dakika: Ölümüne şırıngalı çikolatanın sebep olduğu iddia edilen Mert Yağız'ın okulundaki yöneticiler açığa alındı

Son Dakika Haberleri
16:50 İBB'den Deniz Çalıştayı - Haber
16:50 "Fenerbahçe, Euroleague'in en iyi antrenörüne ve en kapasiteli kadrosuna sahip" - Haber
16:50 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu son noktayı koydu - Haber
16:50 Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo Kapadokya'da - Haber
16:50 Kayseri'de kaçak içki operasyonu - Haber
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 16:51:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suruç Belediye Başkan Vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]