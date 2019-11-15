Suruç Belediye Başkanı gözaltına alındı
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HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:48 Kaynak: İHA
HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, HDP'li Hatice Çevik'i sabah saatlerinde evinde gözaltına aldı. Evinde arama yapılan Çevik, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ŞANLIURFA
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