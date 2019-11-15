Suruç Belediye Başkanı gözaltına alındı

HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, HDP'li Hatice Çevik'i sabah saatlerinde evinde gözaltına aldı. Evinde arama yapılan Çevik, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(İHA)