Son Dakika › Güncel › Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik terör soruşturmasında gözaltına alındı - Son Dakika
Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik terör soruşturmasında gözaltına alındı
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Belediye Başkanı Hatice Çevik, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:50 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Belediye Başkanı Hatice Çevik, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir terör soruşturması kapsamında kent genelinde 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Polis ekipleri, aralarında Suruç Belediye Başkanı Çevik'in de bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan Çevik ve diğer zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
Bu arada, Suruç Belediyesi binası çevresinde önlem alan ve personeli binaya almayan polis ekipleri, içeride arama başlattı.
Camide gece yarısı utandıran hırsızlık! Hayır paralarını çaldılar Terör örgütü YPG'nin sivillere yönelik saldırısı son anda önlendi (TEKRAR) HDP Gaziantep İl Başkanına terörden gözaltı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları