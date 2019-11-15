Son Dakika Haberleri: Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik terör soruşturmasında gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik terör soruşturmasında gözaltına alındı - Son Dakika

Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik terör soruşturmasında gözaltına alındı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Belediye Başkanı Hatice Çevik, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik terör soruşturmasında gözaltına alındı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Belediye Başkanı Hatice Çevik, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.


Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir terör soruşturması kapsamında kent genelinde 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, aralarında Suruç Belediye Başkanı Çevik'in de bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Çevik ve diğer zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.


Bu arada, Suruç Belediyesi binası çevresinde önlem alan ve personeli binaya almayan polis ekipleri, içeride arama başlattı.

Hatice Çevik, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Camide gece yarısı utandıran hırsızlık! Hayır paralarını çaldılar
Terör örgütü YPG'nin sivillere yönelik saldırısı son anda önlendi (TEKRAR) HDP Gaziantep İl Başkanına terörden gözaltı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 16:22:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik terör soruşturmasında gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]